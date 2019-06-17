Бывшие крымчане, которые уехали на Украину до 2014 года, теперь тоже хотели бы получить российское гражданство, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Оказавшиеся на территории Украины граждане Крыма не слишком довольны происходящим в стране, и начинают думать о получении гражданства РФ по упрощенной схеме. Эти люди видят и имеют возможность сравнивать ситуацию на Украине и в России. В сравнении выигрывает последняя.

Напомним, что президент РФ издал указ, позволяющий бывшим крымчанам получить гражданство РФ по упрошенной схеме. Люди ждут момента, когда получение заветного паспорта РФ станет возможным.

Анастасия Туркова