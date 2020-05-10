Крымский депутат дал совет Зеленскому

Народный избранник Государственной думы от полуострова Крым Михаил Шеремет попросил президента Украины перестать вмешиваться в дела России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Такое заявление народный избранник сделал на слова Зеленского, который рассказал о четырех колоколах, которые будут установлены в Крыму и Донбассе, когда на территорию придет мир. Российский депутат заявил, что Украина не имеет никакого отношения к полуострову, а установка памятников звучи кощунственно. В ответ на заявления народный избранник посоветовал властям Киева следить и ухаживать за памятниками посвященным Великой Отечественной войны.

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины год назад, победив прошлого президента Петра Порошенко во втором туре. В середине апреля ФСБ сообщали о задержании украинцев на территории Крыму, которые должны были украсть информацию с грифом «гостайна».