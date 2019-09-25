"Крыша съедет": Власти придумали, как сэкономить на капремонте

Спорное предложение обсудили на заседании Законодательного собрания, сообщает DEITA.RU.



В среду, 25 сентября, состоялось заседание Законодательного собрания Приморского края. Одна из тем, которую обсуждали депутаты и представители власти - экономия на капремонте.

Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко предложила исключить из перечня работ по капитальному ремонту переустройство крыш из плоских в двускатные. По словам заместителя губернатора, за два года такой метод позволит сохранить порядка 2 миллиардов рублей.

Как отметила Елена Пархоменко, работы по замены плоской крыши на двускатную и обустройство выходов на крышу - это уже не капремонт, а реконструкция. По цене это обходится в 2,3 раза дороже капитального ремонта.

Инициировал такие изменения губернатор края Олег Кожемяко. Идею уже поддержали в Минстрое. Депутаты приняли законопроект в первом чтении, хотя некоторые и высказались против.

Глава НП СРО «Альянс строителей Приморья», бывший и. о. директора департамента градостроительства Сергей Федоренко прокомментировал для ИА DEITA.RU инициативу властей по экономии средств:

«Для комфортной жизни нет разницы, какая кровля - главное, чтобы она обеспечивала защиту от воды и холода. Важнее следить не за типом кровли, а за качеством проекта и строительных работ.

Также надо понимать и юридическую сторону вопроса: фонд не имеет права менять плоскую кровлю на скатную, потому что это является реконструкцией здания, а не капитальным ремонтом»

Елена Миронова