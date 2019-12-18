Новости
Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики
18 Декабрь 2019, 13:45
Япония требует от России вернуть пять шхун
18 Декабрь 2019, 13:30
Один сбил, другой переехал: двойное ДТП погубило пешехода
18 Декабрь 2019, 13:15
Верховный суд запретил чиновникам сводить счеты с россиянами
18 Декабрь 2019, 13:00
Полицейские угрожали девушке изнасилованием и пытали
18 Декабрь 2019, 12:45
Эксперты заявили о подорожании ОСАГО
18 Декабрь 2019, 12:30
ЕГЭ изменят: два дополнительных экзамена вводят в России
18 Декабрь 2019, 12:15
«Девочка или мальчик» - горожанку обманули в интернете
18 Декабрь 2019, 12:00
Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики
Снежный, но очень теплый декабрь продолжает удивлять жителей дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.
Несмотря на резкое похолодание в конце рабочей недели, в субботу, 21 декабря, столбик термометра во Владивостоке поднимется до нуля. Возможен снег. Далее до среды погода снова не порадует горожан — днем от пяти до восьми градусов мороза. При этом уже в понедельник, 23 декабря, пройдет снег.
Снежная среда, передает Gismeteo, порадует жителей Владивостока плюсовыми температурами и легким снегом, а вот на следующий день в городе поднимется сильный ветер, до 23-х метров в секунду. По шкале Бофорта ветер такой силы уже является полноценным штормом. На суше возможны различные повреждения и даже разрушения крыш различных строений. На море высота волн может подняться до 10 метров в секунду.
При этом будет по-прежнему снежно. В пятницу ветер немного утихнет, но похолодает до 11 градусов ниже нуля.
Екатерина Брязгунова