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Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики

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Снежный, но очень теплый декабрь продолжает удивлять жителей дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на резкое похолодание в конце рабочей недели, в субботу, 21 декабря, столбик термометра во Владивостоке поднимется до нуля. Возможен снег. Далее до среды погода снова не порадует горожан — днем от пяти до восьми градусов мороза. При этом уже в понедельник, 23 декабря, пройдет снег.

Снежная среда, передает Gismeteo, порадует жителей Владивостока плюсовыми температурами и легким снегом, а вот на следующий день в городе поднимется сильный ветер, до 23-х метров в секунду. По шкале Бофорта ветер такой силы уже является полноценным штормом. На суше возможны различные повреждения и даже разрушения крыш различных строений. На море высота волн может подняться до 10 метров в секунду.

При этом будет по-прежнему снежно. В пятницу ветер немного утихнет, но похолодает до 11 градусов ниже нуля.

Екатерина Брязгунова

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