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Крысу обнаружили в бургерной, где обидели женщину с ребенком
3 Октябрь 2019, 15:30
В бургерной Владивостока, где накануне женщине с «особым» ребенком отказали в размещении, посетители обнаружили крысу, сообщает DEITA.RU.
Паблик dpskontrol124rus разместил шокирующую фотографию. На полу заведения общественного питания сидит крупная мышь, больше напоминающая крысу.
Судя по подписи, это именно та самая бургерная, в которой в начале недели произошел конфликт между жительницей Владивостока, в силу жизненных обстоятельств воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.
«Наверное, местный повар бургеры стряпает», — шутит автор видео.
Екатерина Брязгунова
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