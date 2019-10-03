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Крысу обнаружили в бургерной, где обидели женщину с ребенком

3 Октябрь 2019, 15:30

мышь, мышка, крыса

В бургерной Владивостока, где накануне женщине с «особым» ребенком отказали в размещении, посетители обнаружили крысу, сообщает DEITA.RU.

Паблик dpskontrol124rus разместил шокирующую фотографию. На полу заведения общественного питания сидит крупная мышь, больше напоминающая крысу.

Судя по подписи, это именно та самая бургерная, в которой в начале недели произошел конфликт между жительницей Владивостока, в силу жизненных обстоятельств воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.

«Наверное, местный повар бургеры стряпает», — шутит автор видео.

Екатерина Брязгунова

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