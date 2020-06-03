«Кто хозяин?»: приморцы возмущены масштабными пожарами

Обширная свалка пиломатериалов воспламенилась в Приморском крае в черте города Дальнегорск по направлению к водохранилищу «27 ключ», сообщает ИА DEITA.RU. Местные жители возмущены произволом компаний, которые позволяют себе подобным образом утилизировать отходы.

В интернет-пабликах города появились видеоролики, которые демонстрируют горение пиломатериалов, так называемого «горбыля». Комментаторы выражают предельное возмущение по данному факту.

«А что нормально. Власть бездействует, леса горят от этого хлама, кругом одни свалки. А ещё в начале весны говорят про противопожарный режим. Я на даче в бочке металлической мусор жечь не могу. А вот такие свалки устраивать, всегда пожалуйста»

«Заполонили всё этими отходами начиная с Дальнегорска и кончая Пристанью во всех своротах с трассы»

«Раздали бы пенсионерам, горбылем можно печки зимой топить»

«Кто хозяин? Надо писать в прокуратуру пусть разбираются, должен быть штраф тогда одумаются как выкидывать»

«В частных домах и на дачах запрещают огонь разводить, а тут пожалуйста. Гори всё синим пламенем. Пилорамы всегда были, но такого беспредела не было»

Стоит отметить, что пожарные расчёты уже прибыли на место возгорания для его ликвидации. По свидетельству местных жителей, подобные возгорания происходят с незавидной регулярностью.