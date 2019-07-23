Насколько велики шансы губернатора Приморья Олега Кожемяко занять кресло полномочного представителя президента в ДФО вместо Юрия Трутнева, для DEITA.RU оценил специалист по внутренней политике, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.



Информация о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко якобы собрался менять место работы, появилась в СМИ и телеграм-каналах в воскресенье, 21 июля. Ссылались The Moscow Post и «Зеленая папка» на некие собственные источники, также эти информационные площадки поддержал и ресурс из Амурской области Amur.info. Зерна сомнений легли в удобренную почву: не зря же накануне президент Беларуси Александр Лукашенко пророчил Олегу Кожемяко большое будущее. Заметив, что «большого человека ждет большое будущее».

По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, слух о том, что Олег Кожемяко может стать полпредом в ДВФО вместо Юрия Трутнева – это намеренный информационный вброс.

«Во-первых, Кожемяко мечтал стать губернатором Приморья, поэтому вся его карьера от Корякии до Сахалина была лишь трамплином к этой цели. Да и на Приморье Кожемяко получил не сразу, а лишь после того, как другой кремлевский ставленник Тарасенко не смог выиграть выборы. То есть, Олег Кожемяко стал запасным вариантом, по всей видимости, Москва не так уж хотела его назначения и пошла на него, лишь понимая, что другой кандидат обречён на проигрыш», - отметил Илья Гращенков.

Как считает специалист по внутренней политике, поэтому вряд ли Олег Кожемяко так быстро разочаровался в этой должности. Скорее уж наоборот, только входит во вкус и набирает силу. Яркий пример тому - информация о председателе социального комитета Законодательного Собрания Приморского края Игоре Чемерисе, который уходит со своего поста. По информации в СМИ, которую сообщила его жена, он уходит в отставку по требованию Кожемяко.

Однако определенную интригу конкретной ситуации придает целый ряд, казалось бы, не связанных между собой факторов. Примечательно, что подобный информационный вброс произошёл в период активной подготовки к Восточному экономическому форуму, который и Трутнев, и Кожемяко с определенной долей уверенности считают «своим» мероприятием. Оно и понятно, один чиновник отвечает за весь регион, который презентуется на саммите, а другой представляет «принимающий» субъект, где, собственно, все и происходит, кроме того, для Олега Николаевича ВЭФ-2019 должен стать неким внешнеполитическим бенефисом в должности руководителя Приморья.

Помимо этого, в последний месяц и дальневосточные, и федеральные эксперты, ориентированные на работу с дальневосточной спецификой, отмечают резко возросшую активность самого Кожемяко и его окружения в столице. Вместе с тем, приписывать распространение информации о неких, даже гипотетических видах приморского руководства на полпредство людям самого Олега Кожемяко, было бы равноценно подозрению последних в политическом безрассудстве. Однако, по косвенным признаком без неких «дальневосточников» тут явно не обошлось - опубликовавшие информацию площадки уже не первый год используются региональными интересантами для продвижения всякого рода внутриполитических откровений «про ДВ», а в числе их учредителей присутствуют люди, близкие одновременно и к министру ДВ Козлову, и к Трутневу, и даже самому Олегу Кожемяке, и уж точно известные их окружению.

«Подводя сумму этих факторов, вряд ли должность полпреда в принципе подходит для Кожемяко даже в будущем, так как быть рукой Москвы на Дальнем Востоке – это не его стихия, скорее наоборот, он региональная сила. А его атакующая политика говорит о том, что он старается укрепить свои позиции, а значит, намерен играть в долгую и нацелен на победу», - подчеркнул Илья Гращенков.