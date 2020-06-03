Кто из россиян может претендовать на жилищную субсидию

Некоторые россияне могут получить из государственного или регионального бюджета жилищную субсидию – сертификат определённого номинала, который нельзя обналичить, но можно потратить на улучшение жилищных условий, сообщает ИА DEITA.RU.

Способы потратить эти средства: погашение ипотечного кредита или первый взнос по нему, паевой взнос и расширение жилья в связи с тем, что имеющееся у семьи не соответствует нормативам.

Жилищная субсидия распространяется как на частные дома, так и на квартиры. Воспользоваться таким сертификатом можно раз в жизни. К сертификату можно добавить средства от продажи старого жилья, чтобы, например, ипотеку погасить полностью.

На эту субсидию могут претендовать: чиновники и военные, многодетные семьи с несовершеннолетними детьми и семьи, где супруги младше 30 лет; малоимущие; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их семьи; работники сельского хозяйства с профильным образованием.

Все эти люди могут получить жилищную субсидию, если по нормативам расчета жилой площади на одного члена семьи их жилье не соответствует установленным требованиям. Жилищный сертификат также выдают тем, кто переезжает из общежития или из коммунальной квартиры, где живут несколько родственных семей.

Выдачей сертификатов занимаются специальные комиссии при мэриях и администрациях муниципалитетов. При обращении в такую комиссию заявителю нужны паспорт и документы, удостоверяющие личность других членов семьи, справку о составе семьи (её выдаёт управляющая компания или ТСЖ), свидетельство о браке (если есть), копию лицевого счёта, документы на имеющееся в собственности жильё и документы, подтверждающие принадлежность гражданина к льготной категории, дающей право на жилищный сертификат. При наличии предоставляются документы о праве на дополнительные квадратные метры жилья, которые положены заявителю и его семье.

Срок рассмотрения заявления – около месяца. Если решение окажется положительным и заявитель получает деньги (они перечисляются на лицевой счёт), то использовать их можно в течение полугода.