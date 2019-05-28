Встречается спор на дорогах, кто кого должен пропустить: тот, кто не меняет полосу или тот, кто едет по главной дороге, сообщает DEITA.RU.

Вы на перекрестке, главная дорога сменила направление, дороги – односторонние. Первому нужно с главной на второстепенную, второму – из левого ряда повернуть на право, продолжая двигаться по главной. Кто пропускает?

Если знаков и разметки на перекрестке нет, водитель имеет полное право ехать по прямой дальше, ведь он не совершает маневра. А тот, кто поворачивает, обязан перестроиться заранее. Он также ничего не нарушает, но пропустить едущего прямо должен.

Ситуация осложняется отсутствием разметки: по правилам, на подобных перекрестках должны быть знаки, регламентирующие порядок действий.

Анастасия Туркова