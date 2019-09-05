Пугающие цифры были озвучены министром по развитию Дальнего Востока и Арктики на Госсовете, сообщает DEITA.RU.



В своем докладе президенту глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что показатель смертности трудоспособного населения на Дальнем Востоке на 21% выше, чем в среднем по стране. За последние годы эта цифра даже снизилась, однако, считает министр, она все равно крайне высока.

Среди причин такого явления, как ранняя смертность молодых людей, по мнению Александра Козлова, – состояние медучреждений в регионах. Например, медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73%, а машин скорой помощи требуется как минимум тысяча. Те, что имеются в отдаленных районах, – это, как правило, «буханки» из 60-х годов.

Еще одна проблема - фельдшерско-акушерские пункты в селах Дальнего Востока. Всего их 1986. 60% располагаются в зданиях с печным отоплением, а 891 пункт до сих пор находится в неподходящих, приспособленных, помещениях.

Третья проблема, конечно, кадры. Прямо сейчас в селах Дальнего Востока надо как минимум 5500 врачей. Люди не едут даже ради программы «земский доктор». Как объяснил Козлов, подъемные одинаковые по всей стране - миллион рублей. Только вот в Краснодарском крае это действительно хорошие деньги, ради которых можно и уехать, а на Магадане – нет. Жилье в разы дороже, а вещи с собой на поезде уже не привезешь.

«Мда, кто не уехал, тот умер», – комментируют такую статистику дальневосточники.

Елена Миронова