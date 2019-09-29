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Кто никогда не заболеет раком, объяснили ученые
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Пожилые люди меньше болеют раком, так как старение препятствует развитию онкозаболеваний, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые из Ливерппульского университета.
По словам научных сотрудников, сам процесс старения организма оказывает реальную защиту от образования раковых опухолей. Поэтому люди в преклонном возрасте практически не могут заболеть раком.
Как пишет РИА ФАН, с возрастом в организме, разумеется, накапливается большое количество мутаций, однако процесс деления клеток приостанавливается, а значит — заболеть раком становится практически невозможно.
Екатерина Брязгунова