Кто никогда не заболеет раком, объяснили ученые

Пожилые люди меньше болеют раком, так как старение препятствует развитию онкозаболеваний, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли ученые из Ливерппульского университета.

По словам научных сотрудников, сам процесс старения организма оказывает реальную защиту от образования раковых опухолей. Поэтому люди в преклонном возрасте практически не могут заболеть раком.

Как пишет РИА ФАН, с возрастом в организме, разумеется, накапливается большое количество мутаций, однако процесс деления клеток приостанавливается, а значит — заболеть раком становится практически невозможно.

Екатерина Брязгунова