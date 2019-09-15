Кто покинет губернаторское кресло: оценка экспертов

Политические итоги августа подвели эксперты фонда «Петербургская политика», сообщает DEITA.RU.

Как следует из августовского рейтинга, главным политическим событием стал Единый день голосования. По мнению экспертов, его итоги показали наличие у действующей власти необходимой отмобилизованности для переподтверждения своего мандата в ходе выборов. При этом, наблюдается некоторое повышение доверия к власти. Несмотря на пониженные рейтинги властных институтов последних полутора лет, средний результат действующих глав регионов на 8% превысили аналогичный показатель 2018 года.

Любопытно, что значимость технологий «самовыдвиженцев» оказалась переоценена: средний результат кандидатов в губернаторы от «Единой России» составил 71,5%, врио-самовыдвиженцев – 72,6%. Со стороны другой, последние и шли самовыдвиженцами, так как доверие к партии власти в регионе было относительно меньшим.

По мнению экспертов фонда «Петербургская политика», можно ожидать увеличения заочной конкуренции глав регионов за высокий результат у победителей выборов . В том числе и в ущерб ранее декларируемому тезису о приоритете «чистоты» выборов и подсчета голосов, к которому во время выборов-2019 и подведения их итогов слабо апеллировали как властные, так и оппозиционные кандидаты.

Как отмечают политологи, к весне 2020 года предстоит принять решения, как минимум, по 16 регионам, где полномочия высших должностных лиц истекают в ближайшее время. В число регионов с высокой степенью вероятной ротации вошли Чувашия, Архангельская, Иркутская области.

В числе негативных событий августа в Приморском крае эксперты назвали задержание в Москве бывшего вице-губернатора Гагика Захаряна и сразу 3 из 86 место в рейтинге криминогенности регионов Института региональных проблем. Также специалисты обратили внимание чрезвычайные ситуации: выявление очагов африканской чумы свиней в Пограничном и Надеждинском районах и объявление режима ЧС в 15 муниципальных образованиях из-за затопления после сильных дождей.

Позитивных событий в приморском августе отмечено больше, и касаются они развития экономики: открытие в селе Покровка инновационного завода по доработке семян зерновых культур и сои,запуск резидентом ТОР «Михайловский» агрофермы, начало строительства рыбообрабатывающих заводов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень», выпуск пробной партии двигателей на заводе «Мазда Соллерс» и спуск на малого морского танкера усиленного ледового класса «Михаил Барсков».

Дмитрий Санников