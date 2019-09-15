Кто покинет губернаторское кресло: оценка экспертов

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Политические итоги августа подвели эксперты фонда «Петербургская политика», сообщает DEITA.RU.
Как следует из августовского рейтинга, главным политическим событием стал Единый день голосования. По мнению экспертов, его итоги показали наличие у действующей власти необходимой отмобилизованности для переподтверждения своего мандата в ходе выборов. При этом, наблюдается некоторое повышение доверия к власти. Несмотря на пониженные рейтинги властных институтов последних полутора лет, средний результат действующих глав регионов на 8% превысили аналогичный показатель 2018 года.
Любопытно, что значимость технологий «самовыдвиженцев» оказалась переоценена: средний результат кандидатов в губернаторы от «Единой России» составил 71,5%, врио-самовыдвиженцев – 72,6%. Со стороны другой, последние и шли самовыдвиженцами, так как доверие к партии власти в регионе было относительно меньшим.
По мнению экспертов фонда «Петербургская политика», можно ожидать увеличения заочной конкуренции глав регионов за высокий результат у победителей выборов . В том числе и в ущерб ранее декларируемому тезису о приоритете «чистоты» выборов и подсчета голосов, к которому во время выборов-2019 и подведения их итогов слабо апеллировали как властные, так и оппозиционные кандидаты.
Как отмечают политологи, к весне 2020 года предстоит принять решения, как минимум, по 16 регионам, где полномочия высших должностных лиц истекают в ближайшее время. В число регионов с высокой степенью вероятной ротации вошли Чувашия, Архангельская, Иркутская области.
В числе негативных событий августа в Приморском крае эксперты назвали задержание в Москве бывшего вице-губернатора Гагика Захаряна и сразу 3 из 86 место в рейтинге криминогенности регионов Института региональных проблем. Также специалисты обратили внимание чрезвычайные ситуации: выявление очагов африканской чумы свиней в Пограничном и Надеждинском районах и объявление режима ЧС в 15 муниципальных образованиях из-за затопления после сильных дождей.
Позитивных событий в приморском августе отмечено больше, и касаются они развития экономики: открытие в селе Покровка инновационного завода по доработке семян зерновых культур и сои,запуск резидентом ТОР «Михайловский» агрофермы, начало строительства рыбообрабатывающих заводов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень», выпуск пробной партии двигателей на заводе «Мазда Соллерс» и спуск на малого морского танкера усиленного ледового класса «Михаил Барсков».
Дмитрий Санников