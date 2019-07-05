«Единая Россия» вводит систему оценок для региональных отделений, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК, официально об этом будет объявлено 5 июля на конференции единороссов в Москве. Как отмечают источники издания, будет учитываться рейтинг партии в регионе, его динамика и результаты выборов.

За точку отсчета будут приняты во многом провальные итоги региональных кампаний 2018 года. Начинать отсчет с 2017 года в партии сочли неправильным, поскольку именно в 2018-м была проведена пенсионная реформа, сказавшаяся как на рейтинге единороссов, так и на результатах выборов.



По информации издания, если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране и при этом его динамика отрицательная, то по худшим руководителям региональных отделений будут приняты кадровые решения.

Как отмечают информированные единороссы, средний рейтинг партии по стране сейчас составляет 36,6%. Наибольшей поддержкой «Единая Россия» пользуется в Чечне – 78%. Информация по худшим, с точки зрения симпатий к единороссам, регионам не разглашается.

Напомним, ранее стало известно, что федеральный центр поставил российскому обществу тревожный диагноз – депрессию из-за «эффекта черных очков». И решил бороться с ней тоннами позитивной информации. Однако скептически настроенные эксперты предрекли такой затее обратный эффект, который обычно бывает у людей, переевших сладкого. Тогда Кремль, видимо, уточнил задачу и ввел новые KPI для оценки работы региональных властей.

Дмитрий Санников