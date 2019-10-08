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Кто поздравил президента, сообщили в Кремле

Путин

За первую половину дня российского президента поздравили 10 коллег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

В Кремле рассказали журналистам, сколько поздравлений с днем рождения от своих коллег получил Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента, 10 президентов в  первой половине дня 7 октября поговорили с Путиным.

Также Песков добавил, что Трамп все еще не звонил. Однако на момент  предоставления журналистам информации в США еще была ночь.

Путин традиционно проводит свой день рождения с родными и друзьями. Тем не менее, первая половина дня занята рабочими переговорами с коллегами.

Елена Миронова

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