Кто сильнее: Шесть кандидатов на кресло мэра Уссурийска

В Уссурийске продолжается избирательная кампания на место главы города, сообщает DEITA.RU. Документы претенденты могут подать до 21 октября.

Как рассказали в городской думе, на сегодняшний день документы подали шесть человек. При этом представительный орган не стал разглашать персональные данные претендентов, не предоставив ни одной фамилии или имени.

В свою очередь в администрации города рассказали, что документы подали врио глава города Евгений Корж, депутат КПРФ Александр Лукьяненко, замглавы мэрии Михаил Павлюк, депутат соседнего района Александр Коваленко, Савенков В.А. и имя шестого претендента неизвестно. Остальной информации о кандидатах не сообщили.

Из всего списка общественности широко известен только врио главы Евгений Корж, который руководил Уссурийском на протяжении последних лет, а сейчас исполняет обязанности главы города. К слову, именно в период его руководства в Уссурийске были проведены наиболее заметные работы по благоустройству территорий и асфальтированию дорог. (Пресс-служба рапортует, что только за прошлые три года ямочный ремонт в городе прошел на площади в 189 611,94 квадратных метров, за это же время замена асфальтового покрытия произошла на 38 дорогах города, с общей протяженностью более 22 километров).

Остальные же претенденты широкой общественности не известны, помимо Александра Коваленко, который пытался принять участие в губернаторских выборах в прошлом году.

Так, в открытых источниках написано, что депутат КПРФ Александр Лукьяненко с 2012 года является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности указано работа частных охранных служб (ЧОП). Госконтракты он не выигрывал, судебных дел, проверок и долгов нет, также как и не указан финансовый баланс предприятия.

Предпринимательскую деятельность в 2012 году начал депутат Михайловского района Александр Коваленко. Так, согласно базам данных он является руководителем крестьянского хозяйства и председателем Сельскохозяйственного производственного кооператива им. Сунь Ят-сена в Михайловском районе. В последние годы кооператив показывает убыточность, так в 2018 году прибыль предприятия составила -6,47 млн рублей.

Еще одним кандидатом является муниципальный служащий Михаил Павлюк, который на протяжении последних лет является заместителем главы города. Помимо опыта работы на муниципальной должности значительное время он являлся руководителем коммерческого предприятия.

Пятый претендент Савенков В.А. никому не известен. Нигде не сообщается о его месте работы, единственной информацией о нем является год рождения 1985. Также неизвестно, кем является подавший документы шестой претендент.

Главу города назначат местные депутаты, однако до этого претендентам необходимо будет представить себя перед конкурсной комиссией, состоящей из восьми человек четырех депутатов гордумы и четырех экспертов, которые будут работать от имени губернатора. Уже после «собеседования» комиссия выберет двух кандидатов, которых представит думе.

Кого выберет дума – загадывать не стоит. Как показывают события этого года, не всегда однопартийцы голосуют за представленного кандидата. С другой стороны, из представленных кандидатов немногие понимают, что такое муниципальная служба и руководство городом.

Иван Юрьев