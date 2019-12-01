Кто станет преемником Путина в 2024 году, рассказали СМИ

Российские журналисты и эксперты уверены, что в 2024 году пост президента России перейдет премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает DEITA.RU. Об этом «МК» опубликовали развернутую статью.

По мнению журналистов, главным признаком этого считается тот факт, что главу российского правительства стали показывать по телевизору намного чаще, чем еще, допустим, год назад. При этом нельзя не заметить изменения, которые происходят с Дмитрием Анатольевичем. По необъяснимым причинам премьер-министра становится «все больше и больше».

Отмечается, что бывшего президента России и нынешнего премьер-министра «подают на голубом экране» в лучшем виде. Хотя еще совсем недавно о Дмитрии Медведеве даже не вспоминали.

Журналисты обращают внимание, что до президентских выборов осталось еще пять лет, поэтому говорить о том, что это именно ход для укрепления позиций Дмитрия Анатольевича преждевременно, однако на некоторые мысли это начало наводить.

Екатерина Брязгунова