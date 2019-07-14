Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех, сообщает DEITA.RU по результатам исследования Biletix.

Как оказалось, лидерство захватили дальневосточные регионы. Самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки, Магаданской области и Камчатки. В среднем, авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана – в 31 день, Камчатки – в 26 дней.

В среднем по России промежуток между началом авиапутешествия и возвращением составляет 11 дней. Меньше всего времени между вылетом и прилетом проходит у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей и Чувашии: всего 5-6 дней.

Показатель этот для дальневосточников вполне объясним. Во-первых, отпуска у многих из них, как жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, дольше, чем у проживающих в центральных регионах страны. Если отпускник – сотрудник силовых структур, то за счет дополнительных дней за службу у него и 2 месяца отпуска – не предел.

Во-вторых, почти половина дальневосточников хочет уехать навсегда. Более 44% жителей Дальнего Востока хотят сменить место постоянного проживания. Самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%). В числе главных причин стремления покинуть регион дальневосточники называют неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Дмитрий Санников