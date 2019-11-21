Кто виноват: в Приморье застрелили мужчину

В селе Зеркальное Приморского края пропал человек. 37-летний сельчанин Николай находился в лесу со своим другом Вячеславом, после чего безвестно исчез. Позже по данному факту в прокуратуру обратилась мать друга пропавшего - с обвинениями в сторону полиции – по её словам, последнего пытали в отделении, чтобы «скрыть правду о происшествии». В то же время 54-летний житель Ольгинского района признался, что во время охоты случайно застрелил парня, приняв за зверя, сообщает DEITA.RU

«Драма на охоте» с применением огнестрельного оружия разыгралась в конце октября 2019 года. По информации из соцсетей, активно распространяемой пользователями мессенджеров, оба мужчины в ночь с 25 на 26-ое октября вместе пошли на охоту. Позже, при довольно странных обстоятельствах(по неподтвержденной информации из Сети) охотников атаковали трое сотрудников МВД. Причем в «охоте на охотников», как гласят горячие подробности интернет-истории, был задействован и тепловизор, и стрельба из боевого оружия на поражение. По слухам, после того, как полицейские «устранили» Николая, его друга, единственного свидетеля, «три дня пытали в отделении».

По официальной информации от пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, правдивость данной истории из соцсетей более чем сомнительна: во-первых, в день задержания друг пропавшего сельчанина(тот самый «свидетель») находился в состоянии наркотического опьянения. Тогда кавалеровский суд назначил ему 5 суток административного ареста. Кроме того, в беседе с сотрудниками МВД он отрицал свою причастность к исчезновению друга.

Однако руководство все равно возбудило уголовное дело, и инициировало служебную проверку – в отношении полицейских, участвовавших в допросе. Поводом послужило заявление матери Вячеслава, которая уверена, что его избивали.

Примечательно, что вскоре после случившегося признательные показания дал житель Ольгинского района. 54-летний мужчина, по информации силовиков, признался в том, что в тот же вечер охотился в лесу, и застрелил мужчину, приняв за дикого зверя.

Евгений Черемухин