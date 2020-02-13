Кто выйдет на пенсию в 2020 году, рассказали в ПФР

В 2020 году на пенсию смогут выйти мужчины, достигшие 61,5 года и женщины 56,5 лет, имеющие 11 лет стажа и 18,6 коэффициентов, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ПФР Камчатской области, граждане России могут раньше выйти на пенсию, если большую часть жизни проработали на Крайнем Севере или территориях приравненных к ним. Так, на страховые выплаты могут рассчитывать мужчины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и женщины, родившиеся во втором полугодии 1969 года. Также на пенсию могут рассчитывать многодетные мамы, родившиеся в 1970 году.

Однако для каждой из этих категорий есть свои особенности. Мужчина и женщинам необходимо иметь в своем трудовом стаже северный стаж в 15 или 20 лет работы, на территориях приравненных к северным. Страховой стаж 20 и 25 лет, для женщин и мужчин, соответственно. Для многодетных мам трудовой стаж должен составить 20 лет, на крайнем севере она должна прожить 12 лет или 17 лет на местности приравненной к крайнему Северу. Число пенсионных коэффициентов такое же.

При учете пенсионных коэффициентов учитываются периоды службы в армии, ухода за ребенком и другие варианты. Обычно граждане успевают накопить необходимо количество коэффициентов. В этом году один коэффициент считается за 93 рубля, что на 5,76 рублей больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что по подсчетам преподавателей РЭУ им. Г.В. Плеханова в среднем каждый россиянин за 40 лет своей работы зарабатывает порядка 24 млн рублей. К таким выводам специалисты пришли, умножив среднее значение ВПП на трудовой стаж человека, а это около 40 лет. По их подсчетам средняя пенсия человека должна составить 30 тысяч рублей.

Руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов ранее рассказывал, что в прошлом году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше. В этом году на пенсию выйдет порядка 800 тысяч россиян.