Кто выплатит компенсацию за испорченный багаж, пояснили в прокуратуре

За поврежденный чемодан во время перелета должна отвечать авиакомпания, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала представитель Новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.

Возвращаясь с юга, москвич попал в очень неприятную историю. Мужчина получил на выдаче багажа свой чемодан без ручки и колесиков. Он обратился в авиакомпанию с требованием возместить материальный ущерб, однако на жалобу в течение ни 30, ни 60 дней никто не ответил. Тогда бывший клиент обратился в суд, во время рассмотрения дела ему была выплачена компенсация в размере 4 800 рублей, а это 600 рублей за каждый килограмм испорченного багажа.

В свою очередь, комментируя ситуацию «РГ», Евгения Жбирь пояснила, что все претензии за испорченный багаж пассажир может предъявлять только авиакомпании, которая уже после выплаты компенсации, на которую положено 30 дней, будет разбираться, кто виноват в порче чужого имущества.

Екатерина Брязгунова