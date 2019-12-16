Новости
Китай объявил войну США
16 Декабрь 2019, 11:15
Работающих пенсионеров ждут крупные штрафы
16 Декабрь 2019, 11:00
Известный город может вернуть историческое название
16 Декабрь 2019, 10:45
Госдума хочет переселять россиян из ветхих домов в ипотечные
16 Декабрь 2019, 10:30
«Сервис недоступен» — горожане жалуются на известное такси
16 Декабрь 2019, 10:15
Известно, чего россияне ждут на Новый Год
16 Декабрь 2019, 10:00
«Кто ж ты был?» — самые смешные авто России
16 Декабрь 2019, 09:45
Стала известна зарплата важного специалиста во Владивостоке
16 Декабрь 2019, 09:30
«Кто ж ты был?» — самые смешные авто России
Не перевелись умельцы на Руси… В сегодняшних реалиях корректнее, конечно, сказать в России. И, действительно, на портале drom.ru можно найти великолепную подборку самособранных автомобилей. Многие из них поставить на учет в ГИБДД невозможно, однако рассекать по тайге никто не запрещает. DEITA.RU подготовило подборку самых смешных самособранных автомобилей, которые можно приобрести в России.
Югра
Вездеход на основе недорогой машинки Daewoo Matiz продают за 100 тысяч рублей в Югре. Продавец отмечает, что автомобиль на ходу, однако требует небольшой доработки, так как нет ни крыла, ни управления печкой.
Артем
В Приморском крае можно купить удивительный самособранный автомобиль, переделанный из «Москвича 401». Цена за такой агрегат впечатляет – 435 тысяч рублей.
Невинномысск
В Невинномыске за 4,5 миллиона рублей продается уникальный автомобиль. Глядя на него, остается только один вопрос: «Кто ж ты был?». Все, что рассказал продавец об авто, — в нем встроена механическая коробка передачи.
Омск
Вездеход в Омске предлагают за 700 тысяч рублей. Продавец утверждает, что он проходит испытания и даже плавает.
Депутатский
Снегоболотоход за 1,5 миллиона продают в Депутатском (Республика Саха (Якутия)). Отмечается, что машину подготовили в свое время специально для работы в тундре.
Екатерина Брязгунова