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«Кто ж ты был?» — самые смешные авто России

авто, автомобиль, руль

Не перевелись умельцы на Руси… В сегодняшних реалиях корректнее, конечно, сказать в России. И, действительно, на портале drom.ru можно найти великолепную подборку самособранных автомобилей. Многие из них поставить на учет в ГИБДД невозможно, однако рассекать по тайге никто не запрещает. DEITA.RU подготовило подборку самых смешных самособранных автомобилей, которые можно приобрести в России.

Югра

Вездеход на основе недорогой машинки Daewoo Matiz продают за 100 тысяч рублей в Югре. Продавец отмечает, что автомобиль на ходу, однако требует небольшой доработки, так как нет ни крыла, ни управления печкой.

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Артем

В Приморском крае можно купить удивительный самособранный автомобиль, переделанный из «Москвича 401». Цена за такой агрегат впечатляет – 435 тысяч рублей.

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Невинномысск

В Невинномыске за 4,5 миллиона рублей продается уникальный автомобиль. Глядя на него, остается только один вопрос: «Кто ж ты был?». Все, что рассказал продавец об авто, — в нем встроена механическая коробка передачи.

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Омск

Вездеход в Омске предлагают за 700 тысяч рублей. Продавец утверждает, что он проходит испытания и даже плавает.

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Депутатский

Снегоболотоход за 1,5 миллиона продают в Депутатском (Республика Саха (Якутия)). Отмечается, что машину подготовили в свое время специально для работы в тундре.

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Екатерина Брязгунова 

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