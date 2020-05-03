Кубай анонсировал новый циклон – названа дата

Очередной циклон подойдет к Приморью совсем скоро – уже 4 мая на отдельных территориях региона ожидаются дожди, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили специалисты «Примпогоды», небольшие дожди пройдут практически по всей площади края, а вот на юге ожидаются настоящие ливни. И это очень хороший прогноз – осадки могут существенно снизить уровень пожарной опасности на территории региона.

«Количество осадков составит от 15 до 20 мм. Это непременно окажет свое влияние на уровень пожароопасности в лесах», - подчеркнул глава Примгидромета Борис Кубай.

Напомним, что 3 мая в крае ожидается существенное похолодание по сравнению с очень теплой, почти летней субботой.