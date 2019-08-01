Руководитель Примгидромета Борис Кубай предупредил о возможном выходе тайфуна «Випа» на Приморье, сообщает DEITA.RU по материалам Примпогоды.

По словам главного приморского синоптика, сейчас предполагается, что тайфун «Випа» может повторить траекторию тайфуна «Данас». То есть, пройдя над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку тайфун пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья.

При этом, об окончательном варианте его траектории пока говорить рано, ведь впереди еще 10 суток. И это и другие предположения будут отрабатываться приморскими метеорологами в ежедневном режиме.

Как считает Борис Кубай, если предположение подтвердится, то Приморскому краю 12-13 августа достанется очень приличная порция осадков. Как подчеркнул руководитель Примгидромета, в случае прямой угрозы для Приморья, все службы жизнеобеспечения и органы власти будут предупреждены заблаговременно.

Дмитрий Санников