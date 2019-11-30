Кубай не обманул: снег идет в Приморье

Как и предсказывали приморские синоптики, в регионе вечером 30 ноября идет снег, сообщает DEITA.RU.

Высота снежного покрова в краевой столице не должна превысить 0,5-1 см. При этом на дорогах города возможно образование гололедицы. Непогода будет сопровождаться ветром, скорость которого будет варьироваться от умеренного до сильного, от 8 до 13 м/с.

В связи с непогодой во Владивостоке продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

Дмитрий Санников