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Кубай: погода на 9 мая не порадует приморцев

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До конца месяца в крае будет облачно и прохладно

В период с 8 по 9 мая на территорию Приморья придет циклон – погода в эти дни не будет баловать приморцев, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на интервью с Борисом Кубаем «Примпогоде».

Так, глава Примгидромета отметил, что Приморье в некотором роде «застрянет» между двумя циклонами – один пройдет со стороны Хабаровского края, другой выйдет с Японии.

- Будет достаточно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Будет довольно прохладно, что усилит далеко не теплый южный и юго-восточный ветер на побережье, - отметил Борис Кубай.

Во Владивостоке в течение всего мая будет довольно прохладно – температура будет колебаться в районе 10 градусов тепла.

- Всех жителей Приморского края искренне поздравляю с Днем Великой Победы! Мирного неба над головой, счастья и здоровья всем! – добавил глава Примгидромета. 

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