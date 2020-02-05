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6 Декабрь 2019, 18:15

Кубай предрек оттепель в Приморье

Кубай

Главный синоптик сказал, когда закончатся холода

Главный  синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал, что будет с погодой в регионе в феврале, сообщает ИА DEITA.RU. Информация опубликована на портале «Примпогода».

Так, по словам Бориса Кубая, до 10 февраля в Приморье будет морозно. Такую погоду принесет в край атмосферный фронт, вслед за которым на регион надвинется холодная воздушная масса. Зябко, по словам Кубая, будет в первой декаде февраля.

А вот с 11 февраля, вторника, ожидается значительное потепление. В Приморье температура поднимется до ноля градусов, а где-то будут и плюсовые значения.

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