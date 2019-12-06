Кубай рассказал, чего ждать от погоды в выходные

В выходные приморцы почувствуют долгожданное изменение погоды, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно информации «Примпогоды», в субботу, 7 декабря, средняя температура воздуха в крае станет постепенно расти. Местами ожидается небольшой снег. Ночи станут не такими морозными – от минус 10 до минус 18 градусов в зависимости от района.

Днем ожидается от минус 5 до минус 10 градусов. В горных районах – до минус 17.

Отмечается, что выходные в столице края будут ясными, без осадков, но при этом с резким, порывистым ветром. Ночью ожидается мороз до минус 13, днем от минус шести до минус 8 градусов. В воскресенье погода будет такой же, как и в субботу.

Напомним, что всю неделю в Приморье отмечалось постепенное похолодание – пока в четверг в краевом центре вдруг не ударил мороз, и произошло резкое похолодание.

«Я до последнего не расставалась с демисезонной одеждой, но вчера пришлось надеть пуховик и всю зимнюю «амуницию». Очень жаль, конечно, что уже зима наступила, но куда деваться», - жалуется жительница Приморья Оксана.

Александра Маслова