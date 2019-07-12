Стало известно, когда в регион придет жара, сообщает DEITA.RU.



Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал подробности прихода в край нового циклона. По информации портала «Примпогода», он не принесет сильных осадков в столицу Приморья, однако на восточном побережье будет идти умеренный дождь. Максимальная сила циклона обрушится на Японию.

На будущей неделе в Приморье ожидается потепление. К 15 июля осадки прекратятся. На выходных будет +15-+20 градусов, а в понедельник уже +25.

Максимально воздух прогреется к 20 июля. Тогда ожидается настоящая жара до +35 градусов.

Елена Миронова