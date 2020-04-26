Кубай рассказал о погоде на следующей неделе

Начиная с понедельника в Приморье придет потепление – погода постепенно, но будет налаживаться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Так, на территорию региона придет антициклон – облачность будет эпизодической, а осадки возможны только в первой половине дня в понедельник.

Кроме того, новый фронт принесет теплый воздух, и на всей территории Приморья будет теплеть. В понедельник температура будет около +10-17 градусов, позже начнет еще больше теплеть.

Во Владивостоке будет сухо и солнечно, с каждым днем в городе будет становиться теплее и теплее.

«Температура даже в ночные часы не будет опускаться до отрицательных значений», - резюмировал главный синоптик региона.