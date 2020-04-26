telegr wh call

Новости

Кубай рассказал о погоде на следующей неделе

26 Апрель 2020, 17:45

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

26 Апрель 2020, 17:15

Родителям дали советы, чем занять ребенка в самоизоляции

26 Апрель 2020, 16:45

Реальные доходы россиян упали

26 Апрель 2020, 16:15

Тодоренко лишили титула «Женщина года»

26 Апрель 2020, 15:45

Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок

26 Апрель 2020, 15:15

Мишустин поручил подготовиться к постепенной отмене самоизоляции

26 Апрель 2020, 14:45

Стали известны осложнения после легкой формы коронавирусной инфекции

26 Апрель 2020, 14:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Кубай рассказал о погоде на следующей неделе

Озеро, сопки, растительность

Температура даже в ночные часы не будет опускаться до отрицательных значений

 

Начиная с понедельника в Приморье придет потепление – погода постепенно, но будет налаживаться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Так, на территорию региона придет антициклон – облачность будет эпизодической, а осадки возможны только в первой половине дня в понедельник.

Кроме того, новый фронт принесет теплый воздух, и на всей территории Приморья будет теплеть. В понедельник температура будет около +10-17 градусов, позже начнет еще больше теплеть.

Во Владивостоке будет сухо и солнечно, с каждым днем в городе будет становиться теплее и теплее.

«Температура даже в ночные часы не будет опускаться до отрицательных значений», - резюмировал главный синоптик региона.  

Читайте также:

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем

Мишустин поручил подготовиться к постепенной отмене самоизоляции

Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

Александра Маслова

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Собчак вступилась за бизнес крабового короля
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...