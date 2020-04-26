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Кубай рассказал о погоде на следующей неделе
Температура даже в ночные часы не будет опускаться до отрицательных значений
Начиная с понедельника в Приморье придет потепление – погода постепенно, но будет налаживаться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Так, на территорию региона придет антициклон – облачность будет эпизодической, а осадки возможны только в первой половине дня в понедельник.
Кроме того, новый фронт принесет теплый воздух, и на всей территории Приморья будет теплеть. В понедельник температура будет около +10-17 градусов, позже начнет еще больше теплеть.
Во Владивостоке будет сухо и солнечно, с каждым днем в городе будет становиться теплее и теплее.
«Температура даже в ночные часы не будет опускаться до отрицательных значений», - резюмировал главный синоптик региона.