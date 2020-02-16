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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кубай рассказал, ждать ли приморцам оттепели

Кубай

Погода станет чуть мягче к середине недели

В начале недели на край обрушится непогода – в понедельник большинству приморцев будет нелегко даже просто доехать до работы. А что же ждет жителей региона далее? Об этом – в материале ИА DEITA.RU.

Как сообщает портал «Примпогода» и глава Примгидромета Борис Кубай, на территории края установится сравнительно стабильная погода – примерно в середине недели, когда циклон начнет покидать край.

«К вечеру вторника начнется небольшое потепление, циклон уйдет дальше, в Тихий океан, а ветер значительно снизится», - подчеркнул Борис Кубай.

Напомним, что в воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют настоящий снежный апокалипсис в крае: с метелью, резким ветром и гололедицей. Чуть лучше погода будет во вторник – снег кончится, однако, ветер стихнет лишь слегка, а в воздухе по-прежнему будет очень морозно. 

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