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Кубай рассказал, ждать ли приморцам оттепели
Погода станет чуть мягче к середине недели
В начале недели на край обрушится непогода – в понедельник большинству приморцев будет нелегко даже просто доехать до работы. А что же ждет жителей региона далее? Об этом – в материале ИА DEITA.RU.
Как сообщает портал «Примпогода» и глава Примгидромета Борис Кубай, на территории края установится сравнительно стабильная погода – примерно в середине недели, когда циклон начнет покидать край.
«К вечеру вторника начнется небольшое потепление, циклон уйдет дальше, в Тихий океан, а ветер значительно снизится», - подчеркнул Борис Кубай.
Напомним, что в воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют настоящий снежный апокалипсис в крае: с метелью, резким ветром и гололедицей. Чуть лучше погода будет во вторник – снег кончится, однако, ветер стихнет лишь слегка, а в воздухе по-прежнему будет очень морозно.