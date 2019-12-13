Кубай разочаровал всех, кто ждал новогоднее чудо

Погода на Новый год не порадует приморцев, сообщает DEITA.RU.

Борис Кубай, глава Примгидромета, поделился прогнозом погоды, пока еще не точным, на вторую половину декабря. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Так, в Приморье больше не ожидается больших снегопадов, как и серьезных похолоданий. Причина тому – отсутствие продолжительных циклонов, идущих со стороны Желтого моря.

Более того, в ближайшие дни начнется потепление: во второй половине декабря по всей России пройдет волна аномального для зимы тепла. Например, в Москве и Владивостоке в среднем будет +6 градусов. Даже в Новосибирске и Якутске температура будет выше ноля.

Небольшой циклон должен подойти к Приморью 17 декабря. Однако на побережье он вызовет дожди. Только на севере края может пройти снег. После дождя в столице похолодает – возможен гололед.

Елена Миронова