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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм

Зимний Владивосток

Сильный ветер создаст проблем не только горожанам, но и морякам, сообщает DEITA.RU.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, что будет происходить с погодой в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, по словам главного синоптика края, погода в регионе начнет портиться уже 29-30 января. Это произойдет из-за встречи активного циклона с азиатским антициклоном. В регионе поднимется сильный ветер – до штормовых значений. В море увеличится вероятность обледенения судов при штормовом волнении.

В последние дни января в Приморье начнет заметно холодать. Пик холодов должен прийтись на 6 февраля – тогда в некоторых районах края ожидается до -35 градусов.

Елена Миронова

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