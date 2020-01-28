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Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм
Сильный ветер создаст проблем
не только горожанам, но и морякам, сообщает DEITA.RU.
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, что будет происходить с погодой в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, по словам главного синоптика края, погода в регионе начнет портиться уже 29-30 января. Это произойдет из-за встречи активного циклона с азиатским антициклоном. В регионе поднимется сильный ветер – до штормовых значений. В море увеличится вероятность обледенения судов при штормовом волнении.
В последние дни января в Приморье начнет заметно холодать. Пик холодов должен прийтись на 6 февраля – тогда в некоторых районах края ожидается до -35 градусов.
Елена Миронова