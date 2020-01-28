Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм

Сильный ветер создаст проблем не только горожанам, но и морякам, сообщает DEITA.RU.



Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, что будет происходить с погодой в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, по словам главного синоптика края, погода в регионе начнет портиться уже 29-30 января. Это произойдет из-за встречи активного циклона с азиатским антициклоном. В регионе поднимется сильный ветер – до штормовых значений. В море увеличится вероятность обледенения судов при штормовом волнении.

В последние дни января в Приморье начнет заметно холодать. Пик холодов должен прийтись на 6 февраля – тогда в некоторых районах края ожидается до -35 градусов.

Елена Миронова