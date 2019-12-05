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Кубай сказал, когда ждать снегопада

снег, метель

Погода начнет меняться в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, как будет меняться погода в регионе в ближайшее время. Предварительный прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Так, морозы в крае должны закончиться уже 6 декабря. Борис Кубай отметил, что потепление придет в регион в конце этой недели. Значительные повышения температур ожидаются в конце декады: на юге можно ожидать даже плюсовых температур.

Что касается осадков, то они должны прийти в Приморье 11 декабря. На большей части это будет снег, а вот на побережье – дождь, переходящий в снег.

Елена Миронова

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