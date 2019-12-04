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3 Декабрь 2019, 15:30

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

техника снегопад

Ближайший снегопад пройдет на следующей неделе, сообщает DEITA.RU.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какой будет зима 2019-2020. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, по словам синоптика, пока все идет к тому, что сценарий прошлогодней бесснежной зимы повторится. По крайней мере, пока нет предпосылок к тому, что похолодание, а вместе с ним и снег, задержатся надолго.

Так, самые холодные дни в регионе продержатся только до 5 декабря. Дальше начнется потепление. В 10-х числах ожидаются даже положительные температуры.

Также синоптик предупредил о следующем снегопаде. По предварительным данным, он пройдет 11 декабря. Но на юге может быть дождь со снегом.

Елена Миронова

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