Главный синоптик Приморского края Борис Кубай подвел итоги уходящего лета и дал предварительную погодную оценку сентябрю. Подробнее об этом расскажет DEITA.RU.

По словам специалиста, в уходящем месяце во Владивостоке «нормальное» лето продержалось всего неделю.

«За весь август во Владивостоке выпало рекордное количество осадков - порядка 400 миллиметров дождя. Апогеем стало выпадение месячной нормы осадков 27 и 28 августа», - рассказал эксперт.

В целом август принес Приморскому краю 150-200 процентов месячной нормы дождей. Водный апокалипсис произошел в связи с резким подъемом уровня воды в средних и нижних течениях рек. Но, по словам Кубая, катастрофических наводнений не наблюдается.

Аномалии лета-2019 в Приморье оказались связаны с перегревом территорий Китая. Перенасыщенный водой в весенне-летний сезон тропический воздух столкнулся с циклоном, взял курс с КНР на северо-восток и поочередно обрушил тонны воды на Байкал, Амурскую область и Приморский край.

Прогнозируя погоду на последние дни августа - начало сентября, синоптик отметил завершающееся господство над Дальним Востоком мощного тропосферного вихря. В ночь на 30 августа вызовет сильные ливни (от 50 миллиметров за 12 часов) в западных районах Приморья, от Хасана до Дальнереченска и Лучегорска, и на восточном побережье.

«Уровень воды в реках вновь поднимется, дождевые воды вызовут подтопления некоторых населенных пунктов, сельхозугодий и местных автотрасс без катастрофических последствий», - отметил Кубай.

В субботу, 31 августа, вихрь окончательно покинет территорию края. Дожди могут сохраняться в северной части Приморья, но в целом в регионе установится более спокойная облачная погода.

В понедельник, 1 сентября, ожидаются слабые кратковременные дожди на крайнем севере Приморья, в южных и центральных районах повысится температура воздуха, выпадение осадков не ожидается.

2 и 3 сентября пасмурная погода сохранится на севере, на остальной территории установится солнечная ясная погода.

Напомним, Приморье продолжает оправляться после удара водной стихии. Согласно подсчетам экспертов, наиболее серьезно от потопа пострадал Владивосток и его пригород – «большая вода» нанесла более 100 миллионов ущерба инфраструктуре дальневосточной столицы. Второй за август режим ЧС в крае сохраняется в пятнадцати муниципалитетах.

Екатерина Цой