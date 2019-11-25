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Кубок «пяти столиц» по настольному теннису проходит во Владивостоке

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Сегодня во Владивостоке начался международный турнир по настольному теннису среди представителей столиц России, Японии, Китая и двух Корей. Местом проведения «Кубка чемпионов Востока» является спорткомплекс «Чемпион» (ВГУЭС), сообщили DEITA.RU в краевом департаменте физкультуры и спорта.

Участники кубка поборются за награды и призовой фонд в $20 тысяч до 28 ноября. Международный турнир проводится краевой федерацией настольного тенниса при поддержке региональной администрации. Теннисные столы для турнира были предоставлены администрацией Сеула (Республика Корея).

Главная цель турнира – укрепление отношений между столицами пяти стран. Через такие мероприятия Россия, осуществляя роль медиатора, реализует задачу выхода в Азиатско-Тихоокеанское пространство.

В рамках турнира «Кубок чемпионов Востока» пройдут командные матчи, среди которых как личные встречи, так и парные состязания. Соревнования пройдут по круговой системе, а их трансляцию будут освещать южнокорейский MBC и приморский ОТВ-Прим.

Официальное закрытие турнира «пяти столиц» пройдет в отеле «Лотте» вечером 28 ноября.

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