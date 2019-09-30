«Куда деньги идут?» — приморцы возмущены состоянием больницы

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больница, шприцы, лекарства

Жители Лесозаводска совсем отчаялись. Местная жительница обратилась в известный приморский паблик, чтобы показать общественности в какие условиях работают врачи и лечатся люди в городской больнице, сообщает DEITA.RU.

По словам гражданки, на фотографиях, опубликованных в паблике primorye_online, представлен приемный покой больницы в Лесозаводске, которая расположена на улице Степной.

«Бывает так, что после ваших публикаций начинают шевелиться», — подчеркивает гражданка, обращаясь в соцсети как к последней инстанции.

В Instagram оценили масштаб бедствия. «В такой больнице как раз фильмы ужасов снимать! Декорации не нужны», «Вот как выглядит стабильность...», «Навещала своего дядю в больнице, в терапии, и со всего маху присела на кровать, чуть не отбила мягкое место. Под тоненьким, страшным матрасом доски лежат! Это как? Куда деньги из бюджета идут?», — сетуют люди.

Екатерина Брязгунова

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