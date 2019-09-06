Куда определить ключи от автомобиля, когда вы приехали на пляж и собираетесь идти купаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АвтоБерег.

Есть пять идей, которые помогут решить эту проблему.

Первая: взять с собой, повесив на шею или прикрепляя за веревочку в кармане плавок. Попросите мастера изготовить механический ключ, если у вас ключ электронный. До поездки, разумеется. А затем просто убедитесь, что вы надежно его закрепили.

Вторая: прятать среди вещей или в полотенце. Возле машины, под колесами и на боле-менее видных местах ключи не прячьте. Держите поближе к себе. За углом полотенца, в штанине и т.д. Но тогда уже избавляйтесь от навязчивого желания постоянно прикасаться к этому месту и проверять, на месте ли ключ.

Третья: ключ можно завернуть в пакет и зарыть. Это бюджетно и удобно, если убедиться, что вы его потом найдете, и что вы не делаете это слишком открыто на глазах у всех отдыхающих.

Четвертая: передать друзьям. Минус только один: плавать вместе вы так не сможете.

Пятая: купить особый гермочехол. Их продают в рыболовных магазинах и в Сети, они относительно недороги и удобны. Так вы можете уйти плавать даже с электронным ключом от авто.

Анастасия Туркова