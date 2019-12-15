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«Куда едете?» — верный ответ на каверзный вопрос ГИБДД
«Куда путь держите?» — с подобным вопросом инспектора ГИБДД, вероятно, сталкивался практически каждый автовладелец. Как правильно ответить на данный вопрос, чтобы не нарваться на неприятности, сообщает DEITA.RU.
Действительно, право задавать данный вопрос не прописано в уставе ГИБДД. Однако, как отмечает портал «Car.ru», нежелательно с первых слов вступать в конфронтацию с инспектором.
«Еду в аптеку», «Помочь другу на дороге», или «На судебное заседание» может стать отличным ответом. В любом из указанных случаев, инспектор сочтет причину уважительной, и с большей вероятностью отпустит водителя.
При этом следует избегать ответов «Еду с застолья», или «С работы домой». В первом случае инспектор может решить, что водитель употреблял алкоголь, во втором же, что автовладелец располагает свободным временем, которое можно использовать для беседы, в которой может быть выявлено какое-либо правонарушение.
В любом случае, необходимо придерживаться доброжелательного тона беседы, что повышает шансы на благоприятное завершение общения.
Софья Корф