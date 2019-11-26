Новости
Куда лучше не идти абитуриентам, сказал эксперт
26 Ноябрь 2019, 05:45
Популярный продукт может привести к госпитализации
26 Ноябрь 2019, 05:00
Еще одну льготу для многодетных придумали в России
26 Ноябрь 2019, 04:15
МВД запретило инспекторам останавливать авто в этих местах
26 Ноябрь 2019, 03:30
Эксперт назвал 3 ошибки при оформлении ДТП
26 Ноябрь 2019, 02:45
Совфед обязал продавцов влезать в телефоны перед продажей
26 Ноябрь 2019, 02:00
Названы приложения, которые опасны для телефонов
26 Ноябрь 2019, 01:15
Налог на воздух: автоэксперт оценил утильсбор
26 Ноябрь 2019, 00:30
Куда лучше не идти абитуриентам, сказал эксперт
Самые конкурентные специальности на российском рынке озвучил
профессор, сообщает DEITA.RU.
Рынок труда в России очень неоднороден: где-то ужасная конкуренция, а где-то дефицит. Профессор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, в каких направлениях конкуренция самая высокая.
Как пишет РИА «ФАН», сложнее всего найти работу представителям таких профессий: музыканты, актеры, архитекторы, дизайнеры и пиарщики.
Елена Миронова
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