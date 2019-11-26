Куда лучше не идти абитуриентам, сказал эксперт

Самые конкурентные специальности на российском рынке озвучил профессор, сообщает DEITA.RU.



Рынок труда в России очень неоднороден: где-то ужасная конкуренция, а где-то дефицит. Профессор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, в каких направлениях конкуренция самая высокая.

Как пишет РИА «ФАН», сложнее всего найти работу представителям таких профессий: музыканты, актеры, архитекторы, дизайнеры и пиарщики.

Елена Миронова