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Куда лучше не идти абитуриентам, сказал эксперт

студенты

Самые конкурентные специальности на российском рынке озвучил профессор, сообщает DEITA.RU.

Рынок труда в России очень неоднороден: где-то  ужасная конкуренция, а где-то дефицит. Профессор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, в каких направлениях конкуренция самая высокая.

Как пишет РИА «ФАН», сложнее всего найти работу представителям таких профессий: музыканты, актеры, архитекторы, дизайнеры и пиарщики.

Елена Миронова

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