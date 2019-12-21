«Куда они все едут?» — столицу сковали серьезные пробки

Автолюбители Владивостока, которым уже посчастливилось выехать на улицы города в субботу, 21 декабря, рекомендуют коллегам по рулю оставаться дома или передвигаться пешком, сообщает DEITA.RU.

Такие советы отнюдь не случайны, потому что городские автомобильные артерии скованны пробками, как будто сегодня разгар рабочего дня.

«Все куда-то едут… Видимо, к Новому году все активно готовятся», — рассказывает автовладелец, которому не повезло оказаться в заторе.

Судя по Яндекс. Картам, стоят проспект 100 лет Владивостоку, улицы Русская в обе стороны, двухсторонняя Бородинская, Выселковая, Луговая, Некрасовский путепровод, Ивановская, Калинина и многие другие.

Екатерина Брязгунова



