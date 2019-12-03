Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты

Составлен рейтинг российских регионов по количеству работников, получающих сто и более тысяч рублей ежемесячно, сообщает DEITA.RU.



Исследователи проанализировали доходы в российских регионах и составили рейтинг. Топ рейтинга возглавили регионы, в которых работники получают 100 и более тысяч рублей. В среднем по всем регионам-лидерам процент таких сотрудников составляет 10%.

На первое место, как пишут «Невские новости», поставили Чукотку. Там зарплату более 100 тысяч получают 32% местных жителей. На втором месте Ямало-Ненецкий АО. Там высокую зарплату получают 31,7% населения. На третьем месте Москва – 27,4%.

Среди отстающих традиционно Кабардино-Балкария, Псковская, Орловская и Ивановская области.

Елена Миронова