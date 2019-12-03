Новости
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Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты
Составлен рейтинг российских регионов по количеству
работников, получающих сто и более тысяч рублей ежемесячно, сообщает DEITA.RU.
Исследователи проанализировали доходы в российских регионах и составили рейтинг. Топ рейтинга возглавили регионы, в которых работники получают 100 и более тысяч рублей. В среднем по всем регионам-лидерам процент таких сотрудников составляет 10%.
На первое место, как пишут «Невские новости», поставили Чукотку. Там зарплату более 100 тысяч получают 32% местных жителей. На втором месте Ямало-Ненецкий АО. Там высокую зарплату получают 31,7% населения. На третьем месте Москва – 27,4%.
Среди отстающих традиционно Кабардино-Балкария, Псковская, Орловская и Ивановская области.
Елена Миронова