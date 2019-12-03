telegr wh call

Новости

Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты

3 Декабрь 2019, 04:15

Власти дадут россиянам скидки на машины

3 Декабрь 2019, 03:30

Штраф в 5000 рублей разработали для курильщиков

3 Декабрь 2019, 02:45

Бороться с бедностью за счет женщин предложили в Госдуме

3 Декабрь 2019, 02:00

Центробанк придумал, как победить мошенников

3 Декабрь 2019, 01:15

Народ не дождется денег от правительства

3 Декабрь 2019, 00:30

Получить развод станет сложнее

2 Декабрь 2019, 23:45

Статус террористов дадут за продажу наркотиков

2 Декабрь 2019, 23:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты

деньги, рубль, монета, рубли, монеты, карты, карта

Составлен рейтинг российских регионов по количеству работников, получающих сто и более тысяч рублей ежемесячно, сообщает DEITA.RU.

Исследователи проанализировали доходы в российских регионах и составили рейтинг. Топ рейтинга возглавили регионы, в которых работники получают 100 и более тысяч рублей. В среднем по всем регионам-лидерам процент таких сотрудников составляет 10%.

На первое место, как пишут «Невские новости», поставили Чукотку. Там зарплату более 100 тысяч получают 32% местных жителей. На втором месте Ямало-Ненецкий АО. Там высокую зарплату получают 31,7% населения. На третьем месте Москва – 27,4%.

Среди отстающих традиционно Кабардино-Балкария, Псковская, Орловская и Ивановская области.

Елена Миронова

Читайте также:

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

"Где вы видели такие деньги": известна зарплата для получения макимальной пенсии

Зарплату бюджетников в 41 тысячу пообещали к 2024 году

Популярное

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Любимый россиянами деликатес оказался вреден

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...