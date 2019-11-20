telegr wh call

Новости

Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа

20 Ноябрь 2019, 18:00

«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

20 Ноябрь 2019, 17:40

Грипп идет на регион

20 Ноябрь 2019, 17:20

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

20 Ноябрь 2019, 17:05

Ветеранам ответили на актуальные вопросы

20 Ноябрь 2019, 17:02

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

20 Ноябрь 2019, 17:00

Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

20 Ноябрь 2019, 16:59

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

20 Ноябрь 2019, 16:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Куда подавать показания по ГВС

пикси компьютер

«Дальэнергосбыт» обращает внимание жителей г. Владивостока, что для корректного начисления платы за тепловую энергию, ГВС и водоотведение жителям Владивостока с 1 октября 2019 года нужно передавать показания ГВС сразу в две организации: ПАО «ДЭК» - для корректного расчета за ГВС и тепловую энергию и   в  «Вычислительный центр по коммунальным платежам г. Владивостока»   для расчета за услугу водоотведение, отраженной  в квитанции  КГУП «Приморский водоканал».

 

Для расчетов за потребленную тепловую энергию и  горячее водоснабжение подать показания приборов учета необходимо с 20 по 25 числа каждого месяца, включая выходные и праздничные дни. ПАО «ДЭК» предлагает  жителям  г. Владивостока  следующие способы передачи показаний приборов учета: через сайт без регистрации https://www.dvec.ru/pokazaniya/, через интернет-сервис «Личный кабинет» omnius.dvec.ru, по телефонам Единого информационного центра 8 800 100 3 777 (звонок бесплатный); через систему голосового распознавания по номеру 8 800 100 3 777 или (423) 245-78-80; через терминалы Сбербанка и в системе«Сбербанк ОнЛ@йн»; при личном посещении офисов  Владивостокского  РКЦ  филиала  «ПАО ДЭК»- «Дальэнергосбыт»,  расположенных по адресам:

 

·         г.Владивосток, ул.Октябрьская, 8, режим работы: пн-пт 08-18, сб 09-17;

·         г.Владивосток ул.Фирсова,4, режим работы: пн-пт 09-18;

·         г.Владивосток  ул. Калинина,45, режим работы: пн –пт  09-18;

·         п.Трудовое  ул.Лермонтова, 36, режим работы: чт 09-18;

 

Подать показания для расчета услуги «водоотведение» в квитанции  КГУП «Приморский водоканал» в вычислительный центр с 11-го по 25-е число любым из следующих способов: по телефону: 2303-203; через SMS сообщения: +79146917904, +79146917903, +79146917902; на сайте www.vlad-vc.ru через личный кабинет, либо сервис «Прием показаний»; на бланках в соответствующие ящики.

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...