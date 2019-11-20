Куда подавать показания по ГВС

«Дальэнергосбыт» обращает внимание жителей г. Владивостока, что для корректного начисления платы за тепловую энергию, ГВС и водоотведение жителям Владивостока с 1 октября 2019 года нужно передавать показания ГВС сразу в две организации: ПАО «ДЭК» - для корректного расчета за ГВС и тепловую энергию и в «Вычислительный центр по коммунальным платежам г. Владивостока» для расчета за услугу водоотведение, отраженной в квитанции КГУП «Приморский водоканал».

Для расчетов за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение подать показания приборов учета необходимо с 20 по 25 числа каждого месяца, включая выходные и праздничные дни. ПАО «ДЭК» предлагает жителям г. Владивостока следующие способы передачи показаний приборов учета: через сайт без регистрации https://www.dvec.ru/pokazaniya/, через интернет-сервис «Личный кабинет» omnius.dvec.ru, по телефонам Единого информационного центра 8 800 100 3 777 (звонок бесплатный); через систему голосового распознавания по номеру 8 800 100 3 777 или (423) 245-78-80; через терминалы Сбербанка и в системе«Сбербанк ОнЛ@йн»; при личном посещении офисов Владивостокского РКЦ филиала «ПАО ДЭК»- «Дальэнергосбыт», расположенных по адресам:

· г.Владивосток, ул.Октябрьская, 8, режим работы: пн-пт 08-18, сб 09-17;

· г.Владивосток ул.Фирсова,4, режим работы: пн-пт 09-18;

· г.Владивосток ул. Калинина,45, режим работы: пн –пт 09-18;

· п.Трудовое ул.Лермонтова, 36, режим работы: чт 09-18;

Подать показания для расчета услуги «водоотведение» в квитанции КГУП «Приморский водоканал» в вычислительный центр с 11-го по 25-е число любым из следующих способов: по телефону: 2303-203; через SMS сообщения: +79146917904, +79146917903, +79146917902; на сайте www.vlad-vc.ru через личный кабинет, либо сервис «Прием показаний»; на бланках в соответствующие ящики.