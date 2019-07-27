Нацпроектам в России исполнился год, но граждане не чувствуют кардинальных перемен в лучшую сторону, сообщает DEITA.RU.

Национальные проекты - это одна из главных идей президентского срока до 2024 года. При этом, нормативная база под нацпроекты не совсем готова. 23 июля 2019 года Президент России Владимир Путин дал поручения правительству принять до 15 декабря законы, необходимые для реализации национальных проектов.

Формально Россия живет с нацпроектами уже год. Но только потому что первая попытка запустить в стране «национальные проекты» уже подзабылась. В далеком 2005 году Владимир Путин объявил о старте приоритетных национальных проектов «Жилье», «Здоровье», «Образование» и «Сельское хозяйство». Президентом страны в 2008 году стал Дмитрий Медведев, и та история с нацпроектами тихо и буднично сошла на нет. Тем более, что в 2012 году страна начала исполнять «майские указы» уже Президента России Владимира Путина.

Год назад обе концепции развития страны совместились. 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал «майский» указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сейчас национальных проектов насчитывается 13. Хоть и знают о них или (в большей степени) что-то смутное слышали, согласно результатам общероссийского опроса, два из трех жителей страны. Как отмечают эксперты фонда «Петербургская политика», имеет место быть неэффективность коммуникации с обществом, неумение перейти с языка бюрократических документов и миллиардов «освоенных» рублей к понятным и интересным различным аудиториям стилю изложения содержания нацпроектов.

Нет и связи между прилагаемыми усилиями и ожидаемыми результатами. Скорее, есть контраст между официальной риторикой и самоощущением граждан. Человек приходит в поликлинику, а попасть на прием к врачу не может, потому как мало этих самых врачей, а узких специалистов в обычных «районках» может и вовсе не быть. Как отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, огромные деньги выделены, но граждане этого не чувствуют.

Кто чувствует национальные проекты, так это министры, губернаторы и главы муниципалитетов. Стратегия Путина вызывает у них весьма ощутимое чувство тревоги. Ведь в свете введения критериев оценки исполнители могут оказаться крайними в реализации заведомо хороших инициатив. Впрочем, и чувство радости у них тоже присутствует. Попытка оценивать эффективность реализации нацпроектов по объему потраченных денег ведет к соблазну потратить все и сразу, отчитавшись: «Деньги успешно освоены!» Что реально сделано, достигнуты ли реальные показатели – дело второе. Статистика вообще дело хитрое. Весной даже сам Росстат впервые признался в искажении статистических данных, категорически не «бившихся» с цифрами Минэнерго.

Собственно, и сейчас большая часть текущих экспертных исследований по теме национальных проектов связана с механизмами их финансирования и сравнительным анализом активности по выделению средств. Фактически же для населения факт наличия у государства денег мало что значит. Для успешного выполнения национальных проектов нужны конкретные измеряемые результаты и готовность общества заметить и признать их. Один Путин нацпроекты не выполнит.

Дмитрий Санников