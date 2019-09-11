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Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

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Медведев

Развивать негосударственные учреждения: детские сады, группы присмотра и дошкольные учреждения решили в правительстве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на передачу телеканала "Россия 24".
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что это станет хорошим решением проблемы с длинными очередями в детские сады. Он добавил, что за рубежом другая система, непривычная для россиян: там подобных учреждений нет, и в этом другие страны хуже России. РФ стоит укреплять о дорабатывать сеть учреждений для детей всех возрастов.
По словам Медведева, теперь почти во всех регионах мест в детских садах хватает, но с самими ясельными группами есть трудности. Он предложил создавать группы по присмотру и частные заведения для детей. И создавать их, по словам премьер-министра, можно хоть в каждом доме.
Анастасия Туркова

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