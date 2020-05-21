Новости
Куда тратят деньги самоизолировавшиеся россияне, выяснили эксперты
21 Май 2020, 00:15
Полиция и ФСБ накрыли подпольное стендап-выступление
20 Май 2020, 23:15
В Госдуме попросили банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании
20 Май 2020, 22:15
Международные авиалинии могут быть закрыты до конца года
20 Май 2020, 21:15
Правительство пообещало детям новые выплаты
20 Май 2020, 20:15
Приморский мэропад: в крае назревает смена элит
20 Май 2020, 19:45
Названы сроки начала выхода российского туризма из карантина
20 Май 2020, 19:15
Впервые в России выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось больше заболевших
20 Май 2020, 18:45
Куда тратят деньги самоизолировавшиеся россияне, выяснили эксперты
Спрос на разные группы товаров изменился
Вынужденные сидеть дома россияне изменили свои пристрастия в покупках, сообщает ИА DEITA.RU.
Резко уменьшился интерес к одежде, обуви и аксессуарам – падение составило 30%. Кроме того, упал на 14% спрос на профессиональное оборудование и товары для здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркет Аналитики».
А вот категория «досуг и развлечения» переживает взлет. Если в марте на нее приходилось 5–10 миллионов запросов в день, то месяцем позже показатель превысил 20 миллионов запросов. Двукратный рост зафиксирован у книг, игр, наборов для творчества и товаров для досуга. Кроме того, людям стали куда больше интересны дачные товары (на 23%), компьютерная техника (15%) и продукция для животных (18%).
По мнению экспертов, онлайн-покупки останутся популярны даже среди представителей старшего поколения и после пандемии.