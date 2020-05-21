Куда тратят деньги самоизолировавшиеся россияне, выяснили эксперты

Вынужденные сидеть дома россияне изменили свои пристрастия в покупках, сообщает ИА DEITA.RU.

Резко уменьшился интерес к одежде, обуви и аксессуарам – падение составило 30%. Кроме того, упал на 14% спрос на профессиональное оборудование и товары для здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркет Аналитики».

А вот категория «досуг и развлечения» переживает взлет. Если в марте на нее приходилось 5–10 миллионов запросов в день, то месяцем позже показатель превысил 20 миллионов запросов. Двукратный рост зафиксирован у книг, игр, наборов для творчества и товаров для досуга. Кроме того, людям стали куда больше интересны дачные товары (на 23%), компьютерная техника (15%) и продукция для животных (18%).

По мнению экспертов, онлайн-покупки останутся популярны даже среди представителей старшего поколения и после пандемии.