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Международные авиалинии могут быть закрыты до конца года

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Правительство пообещало детям новые выплаты

20 Май 2020, 20:15

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17 Февраль 2020, 14:13

Куда тратят деньги самоизолировавшиеся россияне, выяснили эксперты

женщина и пакеты с покупками

Спрос на разные группы товаров изменился

Вынужденные сидеть дома россияне изменили свои пристрастия в покупках, сообщает ИА DEITA.RU.

Резко уменьшился интерес к одежде, обуви и аксессуарам – падение составило 30%. Кроме того, упал на 14% спрос на профессиональное оборудование и товары для здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркет Аналитики».

А вот категория «досуг и развлечения» переживает взлет. Если в марте на нее приходилось 5–10 миллионов запросов в день, то месяцем позже показатель превысил 20 миллионов запросов. Двукратный рост зафиксирован у книг, игр, наборов для творчества и товаров для досуга. Кроме того, людям стали куда больше интересны дачные товары (на 23%), компьютерная техника (15%) и продукция для животных (18%).

По мнению экспертов, онлайн-покупки останутся популярны даже среди представителей старшего поколения и после пандемии.

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