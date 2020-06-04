Куда уехать приморцу: Таиланд снизил налог на недвижимость на 90%

Правительство Таиланда приняло решение снизить налог на недвижимость в стране на 90% на весь 2020 год в качестве меры поддержки экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства Таиланда, кабинет министров принял постановление о снижении налога на недвижимость (землю и строения), введенного в 2019 году, на 90% на весь 2020 год. Но и это еще не все. Кроме того, дата подачи документов на уплату подоходного налога, ранее перенесенная на три месяца с февраля на май, перенесена еще на два месяца, до августа 2020 года.

На прошлой неделе нижняя палата парламента страны утвердила три законопроекта о чрезвычайном бюджете на оздоровление экономики, выделив на эти цели в общей сложности 58 миллиардов долларов. Во вторник сенат Таиланда также утвердил эти законопроекты.

Накануне стало известно, что по данным Приморскстата за январь-март 2020 года численность населения Приморского края уменьшилась на 2701 человека и на 1 апреля 2020 года составила 1893.2 тыс. человек. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-март 2020 года составило 3931 человек, из других стран – 2136 человек. Выехало в другие регионы России 4141 человек, в другие страны – 2352 человека.