В России не утихают разговоры о предложении сократить рабочую неделю на целый день и сделать ее четырехдневной. Несмотря на то, что даже премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил блистательную идею, экономисты спрашивают, а зачем тогда было повышать пенсионный возраст. О том, почему россияне теперь выходят на пенсию на пять лет позже, рассказал экономист Дмитрий Хазин, сообщает DEITA.RU.

По мнению Хазина, четырехдневная рабочая неделя с точки зрения здравого смысла — это не что иное, как «тяжелый бред». Если уж очень хочется властям снизить нагрузку на россиян, то нужно не дополнительный выходной делать, а сокращать рабочий день на один час или позволять гражданам уходить раньше на пенсию.

Хазин уверен, что повышение возраста выхода на пенсию — «продуманное шоу, которое должно было вызвать раздражение». То есть, по мнению экономиста, которого цитирует «Царьград», задача властей заключалась в том, чтобы ввести россиян в очень сильное раздражение. Тем более что никого экономического смысла в пенсионной реформе не было и нет.

Также Хазин уточнил, что всем давно известно, что деньги из Пенсионного фонда утекают или, проще говоря, разворовываются, а средства из бюджета выводят на Запад. Таким образом получается, что при увеличении пенсионного возраста можно меньше денег из бюджета направлять на пенсии и больше — за границу. Хазин отметил, что только в таком контексте ему понятна реформа 2019 года.

Екатерина Брязгунова