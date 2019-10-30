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Кудин дал совет Медведеву
Глава Счетной палаты уверен,
что россияне недостаточно доверяют властям, сообщает DEITA.RU.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал результаты опроса о страхах россиян. Напомним, больше войны и бедности граждане боятся произвола властей.
Как пишет РИА Новости, Кудрин отметил, что не в полноной мере ознакомился с опросом и результатами. Однако для него очевидно, что правительству надо как-то решать эту проблему.
Один из советов Кудрина правительству Медведева – разработать новые программы и меры, которые повышали бы доверие россиян власти. Также глава Счетной палаты напомнил, что в России публикуется много исследований на тему доверия власти: везде рейтинги падают.
Елена Миронова