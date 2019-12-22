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Кудрин хочет создать ведомство для долгостроев
Председатель счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как можно решить вопрос с долгостроями в течение трех лет, сообщает DEITA.RU. Свои предложения он высказал на совещании по этому вопросу.
По словам Кудрина, необходимо сделать три вещи: определить понятие долгострой, увеличить количество отчетов и создать отдельное ведомство, которое будет контролировать эту сферу. Так, для начала он предложил уточнить определение «незавершенка» и понимать под этим словом те стройки, которые были заброшены, а не те, которые строятся не согласно плану.
Кроме этого, он предложил актуализировать бюджетную отчетность между Счетной палатой, Минфином и Казначейством каждый квартал, а не год. Последние предложение определить ответственное ведомство, пока данной проблемой заняты два министерства.
Отметим, что в России более 70 тысяч объектов, строительство которых ведется за бюджетные средства.
Иван Юрьев